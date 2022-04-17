بثّت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات تُظهر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أحد الشباب الفلسطينيين واعتقاله بالتزامن مع جريمة اقتحام المسجد الأقصى.

وأظهرت اللقطات، أعدادًا كبيرة من قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة، فيما حاصرها بعضها شابا فلسطينيًّا وهو طريح الأرض، وتناوبت قوات الاحتلال في الاعتداء عليه.

تغطية صحفية: "لحظة قمع قوات الاحتلال أحد الشبان واعتقاله داخل المسجد الأقصى". pic.twitter.com/7wiZGuCtiH

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 17, 2022

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع عيد الفصح الذي بدأ مساء الجمعة ويستمر أسبوعًا.

وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشروق»، إنّ قوات الاحتلال عملت على إفراغ الساحات واعتدت بالضرب على شبان فلسطينيين لتأمين عملية الاقتحام التي يشارك فيها أيضًا عدد كبير من المستوطنين.

وأضافت المصادر أنّ عددًا من الشباب الفلسطينيين تمكنوا من التحصن داخل المصلى القبلي، فيما سُمعت نداءات استغاثة توجه عبر مآذن المسجد.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق باب المغاربة بعد انتهاء فترة اقتحامات المستوطنين التي حددها الاحتلال، مع انتشار ملحوظ ومكثف لقوات الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى.