رد تامر حبيب الكاتب والسيناريست، على الانتقادات التي وُجهت إليه بشأن الفيديو الذي ظهر فيه يرقص مع الفنانة روبي وهو غائب عن الوعي.

وأوضح خلال استضافته ببرنامج «حبر سري»، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، معلقًا: «أنا بحب الرقص الشرقي جدًا، ومن أسعد أيام حياتي لما عملت برنامج الراقصة وكنت عضو لجنة تحكيم».

وتابع: «أنا كنت برقص رقص رجالة، ومكنتش برقص على واحدة ونص، ده كان في أنقح من كده وكنت برقص ببدلتي، ومش ندمان»- على حد قوله.

وعما إذا كان غائب عن الوعي خلال رقصه، أجاب: «والله ما غايب عن وعيي، وعادي إني اطلع وأرقص احنا كنا في حفلة وجيه حد من المنظمين طلب مني اطلع على المسرح، وأنده على باقي الفنانين ينضموا على المسرح».

يذكر أنه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه السيناريست تامر حبيب برفقة الفنانة روبي في إحدى الحفلات ويرقصان سويًا، في شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي آثار جدلًا واسعًا في ذلك الوقت.



