الداخلية تكشف ملابسات مطاردة مواطن لسيارة إسعاف بكورنيش المعادي



رصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً قيام قائد سيارة ملاكي باعتراض طريق سيارة إسعاف "بداخلها حالة مريضة" بطريق كورنيش المعادي.

بالفحص، أمكن تحديد مالك السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنه أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة، وباستدعاء المذكور أقر أنه أثناء سيره بسيارته في طريق كورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة اصطدمت به سيارة إسعاف مسرعة؛ فحدثت بينه وبين قائدها مشادة كلامية تطورت لقيام قائد سيارة الإسعاف بالتعدى عليه بالسب وفر مسرعاً بالسيارة.

وأكد قيامه بمحاولة اللحاق بقائد سيارة الإسعاف، واستيقافه، والاستغاثة بالخدمات المرورية لاتخاذ إجراء قانوني ضده، إلا أنه عندما علم بوجود حالة مرضية داخل سيارة الإسعاف؛ قام بالانصراف، ورفض اتخاذ إجراء قانوني.