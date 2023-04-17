قال الإعلامي أحمد موسى، إن لجنة الانضباط باتحاد الكرة تضم قامات قضائية كبيرة، ولا تنظر إلى الأهلي أو الزمالك، وذلك في معرض تعليقه على القرارات التي أصدرتها ضد الناديين.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن اللجنة تُجري رصدا لكل ما يخص المنظومة الرياضية للقضاء على ما سمّاه «العبث» الذي يمارسه البعض.

وتابع: «إحنا بندين أي سباب من أي حد.. سواء لاعب أو مسئول.. عاوزين نرجع للي تربينا عليه.. مكناش بنسمع لفظ لا في ملعب ولا في قناة.. عاوزين نرجع لأيام الأسطورة محمود الخطيب وحسن شحاته».

وأشار إلى أن المطلوب هو أن تسود الروح الرياضية أو يعم الانضباط بين كل أطراف المنظومة.

وبحثت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس، وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي، وعصام فريد، وإيهاب عثمان، وعزت أبو زيد، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك؛ لسبه اللاعب محمود كهربا، وكذلك شكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا؛ لسبه جماهير الزمالك.

وقررت اللجنة، تغريم رئيس نادي الزمالك 300 ألف جنيه تسدد خلال شهر، وحرمان رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك، وتحذيره بخطاب رسمي، من العودة لمثل هذا السلوك، وتذكرته بالقواعد الانضباطية

كما قررت اللجنة، معاقبة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، ب الإيقاف لـ 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية، وتغريمه مليون جنيه تسدد خلال شهر، تحذير النادي الأهلي من تكرار استخدام الجماهير لعبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية، وتغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.