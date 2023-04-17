ميانمار تعلن الإفراج عن أكثر من 3000 سجين

أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الإفراج عن أكثر من 3000 سجين، بينهم ما لا يقل عن 100 أجنبي، قبل مهرجان ثينجيان، قائلا إنه يجب أن " يجلب الفرح للمواطنين ويواجه المخاوف الإنسانية".



وقال أحد أفراد أسرة سجين سياسي، ينتظر خروج أقارب له من سجن انسين في يانجون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذه الحافلات الصغيرة أخرجت نحو 50 سجينا، نحن ننتظر أسرتي، ابنتي واثنين من أقاربي وأصدقاء لهم، كان يحتجون وتم إلقاء القبض عليهم لارتكابهم أنشطة مناهضة للانقلاب، هم لم يخرجوا بعد".



وتخضع ميانمار، لحكم بقبضة من حديد منذ الانقلاب الذي وقع في فبراير 2021، وأطاح بأون سان سو تشي، التي كانت تشغل منصب مستشار الدولة والرئيسة الفعلية للحكومة.



ويشار إلى أن المجلس العسكري قام بسجن أكثر من 21 ألفا و300 شخص منذ الانقلاب، ونحو 17 ألفا و400 مازالوا قيد الاحتجاز، في حين تم قتل ما لا يقل عن 3200 شخص.