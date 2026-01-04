زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر:

- شن عملية عسكرية دون موافقة الكونغرس الأمريكي يُعد تصرفاً طائشاً

السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو:

- من المخزي أننا تحولنا في أقل من عام من شرطي العالم إلى مُتنمر العالم

النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن:

- العملية ضد فنزويلا افتقرت إلى موافقة الكونغرس والدعم الشعبي

أثارت العملية العسكرية التي نفذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد فنزويلا واحتجاز الرئيس نيكولاس مادورو، السبت، انتقادات واسعة من قبل الديمقراطيين.

وفي هذا السياق، صرح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في بيان، أن شن عملية عسكرية دون موافقة الكونغرس الأمريكي يُعد "تصرفاً طائشاً".

وأضاف شومر أن على إدارة ترامب إبلاغ الكونجرس فوراً بخططها المستقبلية، محذراً من أن هذا الوضع قد يجر البلاد إلى حرب.

من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي تيم كاين، في بيان، إن مجلس الشيوخ سيصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قانون صلاحيات الحرب، بهدف منع العمليات العسكرية التي ينفذها ترامب ضد فنزويلا.

كما قال السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز: "ليس لرئيس الولايات المتحدة الحق في جرّ هذا البلد إلى الحرب من جانب واحد".

بدوره قال السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو في تدوينة على منصة شركة إكس الأمريكية: "من المخزي أننا تحولنا في أقل من عام من شرطي العالم إلى مُتنمر العالم".

وكذلك انتقد السيناتور آندي كيم، في منشور على منصة شركة إكس، الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث، متهماً ترامب بالتهرب من الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة.

وأشار النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن، في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية، إلى أن العملية ضد فنزويلا افتقرت إلى موافقة الكونجرس والدعم الشعبي.

وأمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وعقب جلبه إلى نيويورك في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، تم اقتياد الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى مركز الاحتجاز الفيدرالي بمنطقة بروكلين التابعة لنيويورك.

وصرح ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق "انتقال آمن ومناسب ومعقول" للسلطة هناك.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة اتهامات ضد مادورو وزوجته سيليا فلوريس، تتهم مادورو بـ "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية لسنوات"، وأنه "تعاون مع أخطر تجار وإرهابيي المخدرات في العالم".