وجهت الحكومة اليابانية الدعوة إلى الاتحاد الأفريقي لحضور قمة مجموعة السبع المقبلة، واستبعدت جنوب أفريقيا التي اعتادت حضور القمة بشكل منتظم.

وقالت الرئاسة في جنوب أفريقيا، في بيان اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يمثل رئيس جزر القمر غزالي عثماني، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، أفريقيا في المحادثات في هيروشيما، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الرئاسة، أن الحكومة اليابانية، التي تستضيف قمة مجموعة السبع، قررت في نسختها من القمة، دعوة الاتحاد الأفريقي بدلا من دول منفردة من أفريقيا.

وقالت الرئاسة في جنوب أفريقيا: "لذلك، سيحضر رئيس جزر القمر، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، اجتماعات مجموعة السبع، وليس جنوب أفريقيا."

ومن المقرر عقد اجتماع مجموعة السبع في الفترة من 19 إلى 21 مايو المقبل.

ويسعى الاتحاد الأفريقي، الذي يتألف من 55 دولة عضو، إلى أن يصبح عضو دائم في مجموعة العشرين الثرية، وفي ديسمبر الماضي حصل على دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعيه.