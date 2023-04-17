الصحة: توفير مصل التسمم الممباري بالمجان وتخصص رقمين للطوارئ

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان توفير مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائي، تزامنا مع أعياد شم النسيم، لافتا إلى توفير الوزارة المصل بالمجان في جميع المستشفيات التابعة لها، ويمكن للمواطنين الاتصال بأرقام الطوارئ وهى (16474- 137).

وأوضح عبد الغفار، أن أعراض التسمم الممباري الناتج عن تناول الأسماك المملحة تشمل زغللة العين، وازدواجية الرؤية، وارتخاء الجفون، وجفاف الحلق والحنجرة، ويتبعهم صعوبة في النطق، وصعوبة في البلع، والإحساس بالدوار، وضعف العضلات، مشددا على ضرورة التوجه فورا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل «البتيوليزم» بالمجان.

وأشار إلى ضرورة توخي الحذر الشديد عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من شرائها من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة الصحية، وعدم الإسراف في تناول هذه الأسماك، نظرَا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد عن 17% من وزن السمكة، مما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال، وتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.

وتأتي هذه الإجراءات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بأعياد شم النسيم، وضمن خطة التأمين الطبي التي تطبقها الوزارة لضمان سلامة وأمان الغذاء.