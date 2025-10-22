توافد أكثر من 9 ملايين سائح على تونس خلال 10 أشهر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بلغ عدد السياح الذين زاروا تونس هذا العام وحتى 20 أكتوبر الجاري 9 ملايين و57 ألف سائح بزيادة تقدر بـ9.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات الديوان الوطني للسياحة في تونس.

وقال مدير الديوان محمد الهادي الحلوي، في تصريحه لإذاعة "موزاييك" الخاصة اليوم الأربعاء، إن السوق الأوروبية حققت نموا بنسبة 10.7% خلال نفس الفترة.

وشملت الزيادات في تدفقات السياح الأوروبيين بشكل خاص الأسواق الفرنسية والبولندية والإنجليزية.

وأضاف الحلوي: "في المقابل هناك بعض الإشكاليات المتعلقة بالسوق الألمانية نعمل على معالجتها".

وحققت تونس في 2024 رقما قياسيا بدخول 10.3 مليون سائح البلاد وتأمل العام الجاري بالوصول إلى 11 مليون سائح.

وأوضح الحلوي "نحن بصدد تعديل الموسم السياحي والأرقام الإيجابية التي تم تسجيلها في شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري تجعل الحركية السياحة ممتدة على طول السنة وهو ما يحافظ على الطاقة التشغيلية للوحدات السياحية وينعكس على التنمية في مختلف ولايات الجمهورية".

وتساهم السياحة في تونس بنسبة تفوق 7% في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر حوالي 400 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وبلغت عائدات القطاع في 2024 ما يزيد عن 7.5 مليار دينار تونسي "2.5 مليار دولار أمريكي".