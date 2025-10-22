هجوم جوي روسي يصيب حضانة في مدينة خاركيف الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصاب هجوم جوي روسي حضانة بمدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص، حسبما قال عمدة المدينة إيهور تيريخوف اليوم الأربعاء.

وأضاف أن سبعة أشخاص أصيبوا، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد التقارير الأولية التي أفادت بوجود أطفال مصابين.

وقال تيريخوف إن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في حضانة خاصة، كما تم إخلاء المبنى.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة " اكس" أن أحدث الهجمات الروسية تظهر أن روسيا تبصق على وجه الذين يسعون للتوصل لحل سلمي.

وقالت السلطات الأوكرانية إن ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما في هجوم صاروخي على العاصمة. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكوف إن خمسة أشخاص أصيبوا.

وأطلق الجيش الروسي أربعة صواريخ باليستية على المدينة، وفقا للمعلومات الأولية الصادرة من القوات الجوية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إنه تم تسجيل ست حالات وفاة على الأقل في أنحاء البلاد.

وأضاف" ليلة أخرى تثبت أن روسيا لا تشعر بالضغط الكافي للتوقف عن الحرب".

واستهدفت تسع طائرات مسيرة روسية مدينة زابوريجيا، مما أدى لاشتعال النيران في عدة مباني سكنية، حسبما قال حاكم المدينة إيفان فيدوروف عبر تطبيق " تليجرام".

وقبل ذلك، استهدفت طائرات مسيرة روسية مدينة إيزامئيل بجنوب أوكرانيا بالقرب من الحدود الرومانية.