أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 456 ألفا و50 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 456 ألفا و50 جنديا، بينهم 710 جنود لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7193 دبابة، منها 4 دبابات أمس الثلاثاء، و13 ألفا و827 مركبة قتالية مدرعة و11 ألفا و624 أنظمة مدفعية و1046 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و760 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و9279 طائرة مسيرة، و2093 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و15 ألفا و587 من المركبات وخزانات الوقود، و1910 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.