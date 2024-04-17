هرعت عائلات إلى الفرار من دبي بالإمارات العربية المتحدة، الليلة الماضية، مع استمرار اجتياح السيول للمدينة، وتحولها إلى فيضانات واسعة النطاق. وأظهرت مقاطع مصورة من داخل مطار دبي الدولي الذي كان البارحة أكثر مطارات العالم ازدحاما، فالركاب نائمون على الأرض ينتظرون رحلات جوية متجهة خارج البلاد، بعد أن توقفت عشرات الرحلات عن الطيران بعد هطول أمطار غزيرة. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشارت بعض التقارير إلى اكتظاظ مئات المسافرين داخل المطار بينما يتطلعون للهروب من الوضع الذي أحدثته الفيضانات.
وأظهرت السيول مشاهد مروعة بعد هطول أكثر من 4.7 بوصة من الأمطار قبل الساعة 4 مساءً، يوم أمس الثلاثاء، وهو ما يشكل المتوسط السنوي على البلاد. وشوهدت الطرق المحيطة بمطار دبي مغمورة بالمياه، حيث طفت بعض سيارات الأثرياء في الطرق العامة.
وقال شهود عيان في المطار، إنه لم تكن هناك مقاعد فارغة في منطقة الانتظار، حيث كان المسافرون ينتظرون ليلة طويلة للعودة لبلادهم. وقال مطار دبي الدولي، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه تم إلغاء 17 رحلة طيران داخلية وخارجية خلال الصباح، وتم تحويل ثلاث رحلات، وتعليق العمليات في وقت لاحق لمدة 25 دقيقة يوم الثلاثاء بسبب عاصفة شديدة. فيما أظهر مقطع فيديو صادم عدة طائرات، وهي تحاول السير من خلال مياه السيول في مطار دبي الدولي، حيث بدت الطائرات الضخمة وكأنها تطفو فوق الماء في لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
واجتاحت برك المياه العميقة الشوارع التي تصطف على جانبيها المركبات الفاخرة التي شوهدت تطفو بعد أن سارع سائقوها للهرب. كما غرقت مئات المباني والمحلات التجارية على مدار اليوم، حيث اصطدمت كتل كبيرة من المياه النوافذ. ويأتي ذلك فيما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات، استمرار الظروف الجوية غير المستقرة في المنطقة حتى اليوم الأربعاء. وطلبت مطارات دبي من المسافرين، اليوم الأربعاء، عدم التوجه إليها إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد. *السيول تجتاح عُمان ووفاة 16 شخص بينهم أطفال فيما تشهد سلطنة عمان منذ يوم الأحد الماضي عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في الشمال والشرق، توقع الخبراء ان تباع ذروتها الثلاثاء.
وأودت الفيضانات التي ضربت عمان بحياة عشرات العُمانيين بحياة 16 شخصًا، بينهما أطفال جرفت السيول مركبتهم المدرسية لتتركهم جثثهم هامدة، في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرق البلاد على بُعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط.
وانتشرت صور لعمانيين يقفون وسط المياه ويحملون صغارهم وأخرى تظهر سيارات غارقة بالطين والوحل بسبب الفياضات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مروعة للسيول الجارفة التي اجتاحت سلطنة عمان، والتي تظهر إزاحتها للسيارات والأشجار وكل ما يقف في طريقها.