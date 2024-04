هرعت عائلات إلى الفرار من دبي بالإمارات العربية المتحدة، الليلة الماضية، مع استمرار اجتياح السيول للمدينة، وتحولها إلى فيضانات واسعة النطاق. وأظهرت مقاطع مصورة من داخل مطار دبي الدولي الذي كان البارحة أكثر مطارات العالم ازدحاما، فالركاب نائمون على الأرض ينتظرون رحلات جوية متجهة خارج البلاد، بعد أن توقفت عشرات الرحلات عن الطيران بعد هطول أمطار غزيرة. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشارت بعض التقارير إلى اكتظاظ مئات المسافرين داخل المطار بينما يتطلعون للهروب من الوضع الذي أحدثته الفيضانات.

🫠 About 2,500 Russians are stranded in the UAE due to mass flight cancellations following heavy rain. Many of them have been at the airport for many hours without food or the opportunity to leave.



According to eyewitnesses, there are now hundreds of passengers at Dubai airport,… pic.twitter.com/ZpWyiL6hxZ