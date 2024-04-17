هرعت عائلات إلى الفرار من دبي بالإمارات العربية المتحدة، الليلة الماضية، مع استمرار اجتياح السيول للمدينة، وتحولها إلى فيضانات واسعة النطاق. وأظهرت مقاطع مصورة من داخل مطار دبي الدولي الذي كان البارحة أكثر مطارات العالم ازدحاما، فالركاب نائمون على الأرض ينتظرون رحلات جوية متجهة خارج البلاد، بعد أن توقفت عشرات الرحلات عن الطيران بعد هطول أمطار غزيرة. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشارت بعض التقارير إلى اكتظاظ مئات المسافرين داخل المطار بينما يتطلعون للهروب من الوضع الذي أحدثته الفيضانات.

🫠 About 2,500 Russians are stranded in the UAE due to mass flight cancellations following heavy rain. Many of them have been at the airport for many hours without food or the opportunity to leave.



According to eyewitnesses, there are now hundreds of passengers at Dubai airport,… pic.twitter.com/ZpWyiL6hxZ — * (@V141NG) April 16, 2024

وأظهرت السيول مشاهد مروعة بعد هطول أكثر من 4.7 بوصة من الأمطار قبل الساعة 4 مساءً، يوم أمس الثلاثاء، وهو ما يشكل المتوسط السنوي على البلاد. وشوهدت الطرق المحيطة بمطار دبي مغمورة بالمياه، حيث طفت بعض سيارات الأثرياء في الطرق العامة.

Dubai is a crazy place pic.twitter.com/qu5w41qvYX — Cleared Improve (@ClearedImprove) April 17, 2024

وقال شهود عيان في المطار، إنه لم تكن هناك مقاعد فارغة في منطقة الانتظار، حيث كان المسافرون ينتظرون ليلة طويلة للعودة لبلادهم. وقال مطار دبي الدولي، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه تم إلغاء 17 رحلة طيران داخلية وخارجية خلال الصباح، وتم تحويل ثلاث رحلات، وتعليق العمليات في وقت لاحق لمدة 25 دقيقة يوم الثلاثاء بسبب عاصفة شديدة. فيما أظهر مقطع فيديو صادم عدة طائرات، وهي تحاول السير من خلال مياه السيول في مطار دبي الدولي، حيث بدت الطائرات الضخمة وكأنها تطفو فوق الماء في لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

Dubai is experiencing serious flood disaster, but who added the screaming and gunshots sound to the video 🤦 pic.twitter.com/TYteXtM4dT — Lawrence I. Okoro ( Sir Law ) (@LawrenceOkoroPG) April 17, 2024

واجتاحت برك المياه العميقة الشوارع التي تصطف على جانبيها المركبات الفاخرة التي شوهدت تطفو بعد أن سارع سائقوها للهرب. كما غرقت مئات المباني والمحلات التجارية على مدار اليوم، حيث اصطدمت كتل كبيرة من المياه النوافذ. ويأتي ذلك فيما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات، استمرار الظروف الجوية غير المستقرة في المنطقة حتى اليوم الأربعاء. وطلبت مطارات دبي من المسافرين، اليوم الأربعاء، عدم التوجه إليها إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد. *السيول تجتاح عُمان ووفاة 16 شخص بينهم أطفال فيما تشهد سلطنة عمان منذ يوم الأحد الماضي عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في الشمال والشرق، توقع الخبراء ان تباع ذروتها الثلاثاء.

The flood in Oman is far worse than in Dubai.



What's actually going on?! 😨 pic.twitter.com/SqiRavRY7c — Lawrence I. Okoro ( Sir Law ) (@LawrenceOkoroPG) April 17, 2024

وأودت الفيضانات التي ضربت عمان بحياة عشرات العُمانيين بحياة 16 شخصًا، بينهما أطفال جرفت السيول مركبتهم المدرسية لتتركهم جثثهم هامدة، في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرق البلاد على بُعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط.

" خطاكم الشر " يا أشقائنا ويا أحبتنا الغاليين على قُلوبنا في #سلطنة_عُمان ، ورحم الله تعالى موتاكم ، وجبر على قلوبكم ،،، .. #منخفض_المطير#سيول_عُمان .. pic.twitter.com/jbf4zAPRzb — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) April 15, 2024

وانتشرت صور لعمانيين يقفون وسط المياه ويحملون صغارهم وأخرى تظهر سيارات غارقة بالطين والوحل بسبب الفياضات.

سيول وأمطار غزيرة اجتاحت ولاية المضيبي في سلطنة عمان وأسفرت عن سقوط 12 شخص و5 مفقودين وغيرهم من المصابين فضلا عن تدمير بعض المرافق العامة والممتلكات. pic.twitter.com/ojerGeE6u3 — RT Arabic (@RTarabic) April 15, 2024

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مروعة للسيول الجارفة التي اجتاحت سلطنة عمان، والتي تظهر إزاحتها للسيارات والأشجار وكل ما يقف في طريقها.