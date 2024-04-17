نقل زعيمة ميانمار السابقة المحتجزة لموقع آخر بسبب موجة شديدة الحرارة بالعاصمة

جرى نقل زعيمة ميانمار السابقة المحتجزة أون سان سو تشي، من السجن لموقع آخر.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم الجيش زاو مين تون، القول إن سبب نقل سو تشي "78 عاما" هو المخاوف المتعلقة بصحتها في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة نايبيداو ، حيث يتم احتجاز سو تشي.

ولم يتضح ما إذا كان قد تم نقلها لسجن آخر أو تم وضعها قيد الإقامة الجبرية في منزلها.

وقال مصدر مقرب من سلطات السجن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المجلس العسكري لم يبلغ محامي سو تشي بالخطة أو مكانها الجديد.

وعلاوة على سو تشي، فقد تم أيضا نقل الرئيس السابق وين مينت، الذي تم احتجازه في سجن على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة.

ويذكر أن الجيش أطاح بالرئيسة الفعلية للحكومة سو تشي في انقلاب وقع في فبراير 2021.

وقضت محكمة تابعة للمجلس العسكري بحبسها لمدة 33 عاما لإدانتها بارتكاب عدة جرائم مزعومة .