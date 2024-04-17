الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في أعقاب الهجمات على إسرائيل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في أعقاب هجمات طهران الصاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل.

وأضاف سوليفان في بيان: "في أعقاب الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران ضد إسرائيل، يقوم الرئيس (الأمريكي جو) بايدن بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك مجموعة السبع، ومع قادة الحزبين في الكونجرس، بشأن رد شامل".

وأضاف: "في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برنامجها للصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى عقوبات جديدة ضد الكيانات التي تدعم الحرس الثوري الإسلامي ووزارة الدفاع الإيرانية".

وتابع: "نتوقع أن يتابع حلفاؤنا وشركاؤنا قريبًا عقوباتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، نواصل العمل من خلال وزارة الدفاع والقيادة المركزية الأمريكية لزيادة تعزيز وتوسيع التكامل الناجح للدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة الإنذار المبكر في جميع أنحاء الشرق الأوسط لزيادة تآكل فعالية قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة".

وقال: "ستواصل هذه العقوبات الجديدة وغيرها من التدابير ممارسة الضغط المستمر لاحتواء وإضعاف قدرة إيران العسكرية وفعاليتها ومواجهة النطاق الكامل لسلوكياتها الإشكالية".

وتابع: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان مرتبط بالإرهاب وتمويل الإرهاب وأشكال أخرى من التجارة غير المشروعة والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان ودعم الجماعات الإرهابية بالوكالة. بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيون وكتائب حزب الله. وسوف يستمر الضغط".

وأردف: "لن نتردد في مواصلة اتخاذ الإجراءات، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، ومع الكونجرس، لمحاسبة الحكومة الإيرانية على أعمالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار".

ويوم السبت، هاجمت إيران إسرائيل مباشرة لأول مرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وقالت طهران إن ذلك كان ردا علىلمقتل ضباط إيرانيين رفيعي المستوى في سوريا في بداية الشهر.