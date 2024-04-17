طيران دبي تستأنف رحلاتها جزئيا وتعدل جدول الرحلات لليوم

استأنفت شركة طيران دبي، رحلاتها جزئياً من مطار دبي الدولي، اعتباراً من الساعة 10:00 صباح اليوم الأربعاء، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأفادت الشركة في تحديث جديد مرتبط بأثر الأحوال الجوية التي مرت على الدولة، بأنه سيتم تشغيل عدد من الرحلات المغادرة المختارة من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي، على أن تستأنف الرحلات المجدولة بعد الساعة 20:00 (بتوقيت دبي)، في حين أن من المقرر استئناف الرحلات من المبنى رقم 3 بعد منتصف الليل.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي»: «نظرًا لتأثير الظروف الجوية الحالية في دولة الإمارات على عملياتنا وظروف الطرق الحالية المستمرة، فقد تم إلغاء المزيد من الرحلات اليوم، ونعمل بأقصى طاقاتنا لعودة جدول رحلاتنا المعتاد وتقليل التأثيرات على جداول سفر ركابنا للوصول إلى وجهاتهم النهائية بأمان».

وأوضح أنه سيتم الاتصال بالمسافرين الذين تم إلغاء حجوزاتهم لاسترداد قيمة تذاكرهم بالكامل.

ووفق تحديث الشركة، يُنصح المسافرون بالذهاب إلى مطار دبي الدولي فقط بعد التأكد من أن رحلتهم سيتم تشغيلها عن طريق التحقق من قسم حالة الرحلة على موقع الشركة.

ويُنصح المسافرون الذين حجزوا من خلال وكلاء السفر بالاتصال بهم مباشرةً لخيارات استعادة قيمة التذكرة أو إعادة الحجز، والركاب بتحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع الشركة.