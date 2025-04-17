عقوبة وطلب مشدد من كاف لـ صن داونز قبل مواجهة الأهلي

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عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نادي صن داونز قبل مواجهة الأهلي، يوم السبت المقبل في بريتوريا، بذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

قرر كاف تغريم صن داونز 100 ألف دولار ومطالبته بتنفيذ إجراءات السلامة والأمن المنصوص عليها في لوائح وإرشادات وتوجيهات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل صارم، وخاصة في مبارياته المقبلة.

وفرض الاتحاد الأفريقي هذه العقوبة بسبب أحداث مباراة الفريق ضد الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال.

كما تقرر أيضا تغريم نادي الترجي 150 ألف دولار بسبب التجاوزات في مباراة العودة على ملعب رادس التي انتهت بالتعادل السلبي.