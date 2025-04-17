سيرينا ويليامز عن قضية سينر: كنت سأُتعرض للإيقاف لمدة 20 عاما

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أصرت النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز على أنها كانت ستجرد من ألقابها في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" وستتعرض للإيقاف 20 عاما إذا فشلت في اختبار المنشطات مثل الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن سينر تلقى عقوبة إيقاف لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 4 مايو/أيار بعد ثبوت تناوله لمادة كلوستيبول المحظورة في اختبارين العام الماضي 2024.

وتوصل سينر /23 عاما/ الذي يواصل اعتلاء التصنيف العالمي رغم غيابه، لاتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بداعي أنه تعرض لتلوث غير مقصود أثناء تمارين تدليكه تحت إشراف أحد أفراد جهازه الفني.

وأكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بأن سينر بطل بطولتي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة الحالي لم يقصد الغش، وأن النتيجة الإيجابية لتحاليله كان سببها إهمال من أحد أعضاء فريقه.

وترى ويليامز الفائزة بـ 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى على مدار 27 عاما في مشوارها بملاعب التنس أن (وادا) تعاملت بتساهل شديد مع يانيك سينر.

وقال ويليامز لمجلة تايم "إنه شخصية رائعة، وأحب سينر، ومعجبة بأدائه، فهو لاعب رائع".

وأضافت "لقد تعرض لانتقادات عنيفة، ولا أريد الإساءة لأحد، لأن منافسات تنس الرجال بحاجة للاعب مثله".

واستدركت في ختام تصريحاتها "لكن إذا كانت عينة اختباراتي للمنشطات إيجابية مثله، لربما تعرضت للإيقاف 20 عاما أو بصراحة لكان تم حرماني تقريبا من ألقابي في البطولات الأربع الكبرى".