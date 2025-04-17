يعقد البرلمان العربي الاثنين المقبل، جلسته العامة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في العاصمة العراقية بغداد باستضافة من مجلس النواب العراقي.

ويسبق الجلسة عدد من الاجتماعات التحضيرية والتي ستنطلق باجتماع لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي، لمناقشة التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، فضلًا عن دعم الجهود العربية المبذولة لوقف إطلاق النار ووقف مخططات التهجير والخطة العربية لإعادة الإعمار.

كما تعقد اللجان الأربع الدائمة بالبرلمان العربي اجتماعاتها الدورية، وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بمستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، ومشروع رؤية برلمانية لمكافحة الأساليب الحديثة لترويج وتصنيع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، العقبات والمعوقات التي تواجه نمو الاقتصاد الفلسطيني بهدف دعمه في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، ومتابعة التطورات الخاصة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.

بينما تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي، و مشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، في ضوء أجندتها التشريعية خطتها نحو تطوير التشريعات العربية الداعمة للمرأة والشباب في الوطن العربي، بالإضافة إلى مناقشة مشروع وثيقة ريادة الأعمال الاجتماعية والأسر المنتجة، بهدف تحسين وتهيئة البيئة الاجتماعية عبر تطوير التشريعات والرؤى البرلمانية الداعمة لتحسين الأوضاع التربوية والثقافية للمرأة والشباب في العالم العربي.

وسترفع لجان البرلمان العربي تقاريرها إلى هيئة مكتب البرلمان العربي لمناقشتها واعتمادها تمهيدًا لرفعها إلى الجلسة العامة.