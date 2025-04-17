قوات الدعم السريع السودانية تعلن تشكيل حكومة منافسة

أعلنت قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني، عن تشكيل حكومة منافسة ستحكم الأجزاء التي سيطرت عليها من البلاد، بما في ذلك إقليم دارفور غربي السودان، حيث قالت الأمم المتحدة إن الهجمات التي شنتها المجموعة أسفرت عن مقتل 400 شخص بها.

وأعلن محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، عن هذه الخطوة في خطاب أمس الثلاثاء فيما دخلت الحرب الأهلية عامها الثالث في السوادن.

وقال دقلو في خطاب مسجل "نؤكد بفخر قيام حكومة السلام والوحدة - تحالف مدني واسع يمثل الوجه الحقيقي للسودان"، مضيفا أن حركات أخرى انضمت إلى الإدارة بقيادة قوات الدعم السريع، بما في ذلك حركة تحرير السودان التي تسيطر على أجزاء من إقليم كردفان.

وذكر دقلو، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب اتهامات بأن قواته ارتكبت إبادة عرقية في دارفور، أنه وحلفاءه بصدد تشكيل "مجلس رئاسي من 15 عضوا يمثلون كل مناطق السودان .

كانت الأمم المتحدة قد ذكرت أن الحرب في السودان أسفرت عن مقتل أكثر من 24 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليون شخص ـ أي حوالي 30% من السكان ـ داخل البلاد وإلى خارجها، وعن أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يربو على 30 مليون شخص إلى مساعدات في العام الجاري، من بينهم 16 مليون طفل يحاولون الحياة في ظروف مأسوية.