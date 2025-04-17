الزمالك يكشف كواليس قضية بوبيندزا وموقف زيزو ونهائي كأس مصر

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن تحركات الإدارة في عدة ملفات بارزة، أبرزها قضية اللاعب الراحل آرون بوبيندزا، واستدعاء أحمد سيد "زيزو" لجلسة تحقيق، إلى جانب الموقف من استقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة "أون سبورت 1": "زيزو تلقى خطابًا مسجلًا بعلم الوصول لحضور جلسة تحقيق يوم السبت المقبل، هو لاعب في الزمالك، وسيستمر حتى نهاية عقده، واللوائح ستُطبق عليه كأي لاعب آخر".

وحول قضية بوبيندزا، أوضح سالم: "الموقف القانوني لا يزال غامضًا، سنتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمعرفة ما إذا كانت القضية قد انتهت بوفاة اللاعب، أو ما إذا كانت المسؤولية ستنتقل إلى النادي الروماني أو ورثة اللاعب أو طرف آخر".

وفيما يتعلق بالجهاز الفني، أكد المتحدث الرسمي أن النادي لم يناقش فكرة إقالة المدير الفني جوزيه بيسيرو، قائلاً: "ليس منطقيًا تغيير المدرب مع كل تعثر، بيسيرو مدرب كبير، وقد بدأنا الموسم بتغييرات فنية كافية، ولا نية لتكرار ذلك في الوقت الراهن".

كما أعلن عن اقتراب الثنائي الجفالي وأحمد حمدي من العودة لتدريبات الفريق قبل نهائي كأس مصر، المقرر إقامته الشهر المقبل.

واختتم سالم تصريحاته بالحديث عن التحكيم قائلاً: "ملف استقدام حكام أجانب لنهائي الكأس لا يزال قيد الدراسة، ولم يُحسم بعد. ننتظر معرفة الجهة المنوطة بتقديم الطلب، سواء اتحاد الكرة أو الفريق المضيف أو الضيف، وسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب".