روسيا تعلق قبول الطلاب السوريين في جامعاتها

أعلن نائب رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي بافيل شيفتسوف أن الوكالة أوقفت مؤقتا قبول الطلاب السوريين في الجامعات الروسية بسبب الوضع الداخلي في سوريا.

وقال شيفتسوف في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "نعمل بنشاط ضمن حصة الحكومة الروسية لتعليم الطلاب. للأسف، هذا العام لن يكون هناك طلاب من سوريا، لكن هناك طلاب سوريون يكملون مرحلة تعليمية وينتقلون إلى مرحلة أخرى. نحن نتعامل بنشاط مع هؤلاء الطلاب وسنوفر لهم (مقاعد ضمن) الحصة الحكومية".

وأشار المسؤول إلى أن هذا التعليق مرتبط بالوضع السياسي في سوريا بالإضافة إلى العديد من المشاكل الفنية، بما في ذلك عدم وجود جوازات سفر لمواطنين سوريين، وقال: "كنا مستعدين لتقديم الدعم من جانبنا، لكن الوضع السياسي العام وتعطل عمل معظم مؤسسات الدولة أدى إلى اضطرارنا لاتخاذ قرار التوقف لهذا العام على الأقل".

وأكد شيفتسوف أيضا أن "البيت الروسي" في دمشق لا يزال مغلقا لأسباب أمنية، لكن الوكالة الروسية للتعاون الإنساني الدولي ("روس سوترودنستشيستفو") تواصل التعامل مع شركائها السوريين.

وفي يناير الماضي، أعلن رئيس الوكالة يفغيني بريماكوف أن "البيت الروسي" في دمشق مغلق، بينما تقوم السفارة الروسية بالعمل للحفاظ على الوجود الروسي في البلاد.

يذكر أنه في 8 ديسمبر 2024، دخلت الفصائل المسلحة للمعارضة السورية العاصمة دمشق، فيما ترك بشار الأسد منصب رئيس سوريا وغادر البلاد. وفي 29 يناير، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال الفترة الانتقالية.