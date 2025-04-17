أمير قطر: نسعى كوسطاء لإيجاد حل ينهي أزمة الشعب الفلسطيني في غزة

توصلنا لاتفاق بشأن غزة قبل أشهر لكن إسرائيل لم تلتزم به

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إنه تم التوصل قبل أشهر إلى اتفاق بشأن قطاع غزة قبل أشهر لكن إسرائيل لم تلتزم به.

وأضاف أمير قطر، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "موقفنا الثابت هو أنه لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. وسنسعى لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني"، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وجدد كل من أمير قطر والرئيس الروسي التأكيد على أنه لن يحل السلام دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال بوتينن في مؤتمر صحفي قبيل الاجتماع مع أمير قطر: "سنناقش القضايا المرتبطة بالمناطق الساخنة"، مشددا على أن "قطر تقوم بجهود كبيرة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وهناك مبادرات ولكن لا يزال يقع ضحايا".

وأكد "أننا نرى ضرورة الحل الدائم عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وحل الدولتين، وأعني إقامة دولة فلسطين".

وشدد أمير قطر على أن "التعاون مستمر بين الدولتين (روسيا وقطر) خاصة في القضايا الساخنة في المنطقة، القضية المأساوية التي نشهدها في غزة والقتل اليومي يجب أن يتوقف"، مذكرا "أننا توصلنا إلى اتفاق قبل عدة أشهر ولكن مع الأسف إسرائيل لم تلتزم به".

وأكد "أننا كوسطاء نسعى لمحاولة تقريب وجهات النظر لكي نصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية"، مجددا التأكيد "أننا مع روسيا موقفنا ثابت وواضح، لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة وهذا ما سنعمل عليه".