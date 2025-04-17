التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد امتحانات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (مادة اللغة الإنجليزية)، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

وكان الجهاز أعلن في ٢٧ يناير الماضي، مسابقة لشغل 20.000 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

ويهيب الجهاز المتقدمات والمتقدمين، الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.



