إزالة 397 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إزالة 397 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي انطلقت يوم السبت 5 أبريل الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي للبناء المخالف.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على المحافظ، أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 25 بلغ 397 حالة تعد منها 51 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، و317 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة، بالإضافة إلى 29 حالة بناء مخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، وفقًا للجدول الزمني الموضوع لضمان إزالة التعديات واسترداد الأراضي.

وأكد كدواني استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمنع جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد على رصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل الفوري معها، والتصدي للبناء المخالف، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف تحقيقاً للصالح العام.

يُذكر أن الموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تُنفذ على 3 مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في 8 فبراير واستمرت حتى 28 من الشهر نفسه.

كما انطلقت المرحلة الثانية في الفترة من 8 وحتى 28 مارس الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 أبريل الجاري.