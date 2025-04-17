السوداني يدعو إلى تعاون عراقي - عُماني في المجال الاقتصادي

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بأن المشتركات الكثيرة بين العراق وسلطنة عُمان تمثل فرصة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ودعا السوداني، خلال استقباله وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني سعيد بن حمود المعولي، إلى تطوير مستوى التنمية وقطاع العمل والاستثمارات في العراق، ومنها قطاع الاتصالات، بفضل ما يشهده البلد من استقرار سياسي وأمني واجتماعي ونهضة اقتصادية.

وبدوره، أكد المعولي، استعداد القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان للتعاون مع العراق في مجال الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية، والتعاون في قطاعي الموانئ والمطارات من خلال الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالمطارات العراقية المختلفة.