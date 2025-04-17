الصحة: اعتماد أكاديمية الأميرة فاطمة من المجلس الصحي المصري مركزا تدريبيا حاصلا على اعتماد المجلس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن اعتماد أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، كمركز تدريب معترف به من قبل اللجنة العليا للتطوير المهني المستمر وغرفة الاعتماد بالمجلس الصحي المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا الاعتماد يأتي في إطار التوجه الوطني نحو تعزيز كفاءة المؤسسات التدريبية، وتحديث منظومة التعليم الطبي المهني بما يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الاعتماد يمتد لأربع سنوات تبدأ من 13 أبريل 2025.



وأضاف عبد الغفار أن القرار شمل كذلك اعتماد البرنامج التدريبي "Egyptian TOT" ومنحه خمس نقاط معتمدة، في خطوة تعكس حرص الجهات المعنية على تمكين الكوادر الطبية، والارتقاء بالمهارات المهنية لجميع العاملين في القطاع الصحي.



واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن هذا الاعتماد يُعد خطوة محورية في مسار تحسين جودة التعليم والتدريب بالمؤسسات الصحية المصرية، بما يسهم في تعزيز كفاءة مقدمي الخدمة الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



ومن جانبها، أعربت الدكتورة هبة عبد العزيز، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، عن اعتزازها بحصول الأكاديمية على هذا الاعتماد، مؤكدة أن الخطوة تُعد تتويجاً للجهود المبذولة في تطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة البنية التحتية التعليمية.



وأشارت إلى أن الأكاديمية ملتزمة بتقديم محتوى تدريبي متطور، يتماشى مع المعايير الدولية، ويسهم في تأهيل كوادر صحية قادرة على تلبية احتياجات المنظومة الطبية في مصر، مضيفة أن اعتماد برنامج "Egyptian TOT" يمثل اعترافاً بجودة المحتوى الأكاديمي وقدرته على إحداث تأثير فعلي في الممارسة المهنية اليومية.