تراجع أسعار الألومنيوم بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز بالكامل

انخفضت أسعار الألومنيوم في تعاملات بورصة لندن للمعادن، اليوم الجمعة، بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز بالكامل أمام مرور السفن، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بتصدير المعدن من الدول المنتجة الرئيسية وهي البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وانخفضت اسعار العقود الآجلة للألومنيوم في بورصة لندن بنسبة تصل إلى 5.7% عقب إعلان إيران إلى 3540 دولارا للطن بحلول الساعة الثانية و44 دقيقة "بتوقيت لندن".

وكانت أسعار هذا المعدن، المستخدم في كل شيء من السيارات إلى علب المشروبات، قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات مع توقف الصادرات من منطقة الخليج، حيث أدت الحرب الإيرانية إلى توقف شبه تام للملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ما يقرب من عشر إنتاج الألومنيوم العالمي يأتي من الشرق الأوسط

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مؤتمر صحفي اليوم: "تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، تعلن إيران فتح مضيق هرمز بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار"، مما أدى أيضا إلى انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي.