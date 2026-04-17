أشاد النجم الأرجنتيني السابق سيرجيو أجويرو بموهبة لامين يامال لاعب برشلونة، مؤكدًا أنه يرى فيه أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، ولا يمكن مقارنته سوى بعدد محدود من النجوم.

وقال أجويرو في تصريحات صحفية: “هناك الكثير من الناس يقومون بمقارنات مختلفة، لكن من وجهة نظري وخبرتي في كرة القدم، هو من بين الأفضل في العالم. ما يقدمه من تحركات وتمريرات ومراوغات وسرعة في اتخاذ القرار يجعله لاعبًا استثنائيًا”.

وأضاف: “اليوم لا توجد مقارنة بالنسبة لي، لامين يتفوق على العديد من اللاعبين. ربما يمكن أن نضع مبابي في نفس النقاش، لأنه لاعب رائع وقوي جدًا في المواجهات الفردية ويملك أهدافًا كثيرة، لكن لامين لديه أشياء مختلفة لا يملكها كثيرون”.

وتابع أجويرو حديثه عن موهبة الشاب الإسباني قائلاً: “من الصعب جدًا إيقافه، وبعد مشاهدته منذ ظهوره الأول في برشلونة لم أجد كلمات لوصفه، يمتلك موهبة نادرة للغاية، ويجب الاستمتاع بما يقدمه”.

ويواصل يامال تقديم مستويات لافتة مع برشلونة هذا الموسم، حيث يساهم بشكل مباشر في قيادة الفريق نحو المنافسة على لقب الدوري، وسط مقارنات متزايدة مع كبار نجوم كرة القدم في العالم.