مريم متولي: التتويج بدوري الطائرة أفضل استعداد للحصول على الكأس

عبرت مريم متولي، لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب الصيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في ختام بطولة الدوري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وأكدت مريم أن الفريق قدم مشوارًا جيدًا على مدى البطولة، الذي انتهى بتتويج الفريق عن جدارة واستحقاق، مشيرة إلى أن حصد اللقب جاء لإسعاد جماهير الأهلي، بعد سلسلة فوز طويلة في 22 مباراة.

وأضافت أن الفريق حقق المطلوب أمام الصيد بالفوز بنتيجة 3-0 في ختام البطولة، في أفضل استعداد للحصول على بطولة كأس مصر، لتسجيل الثنائية هذا الموسم.

وأوضحت لاعبة الأهلي أن الأهلي يبحث دائمًا عن التتويج بالبطولات، وأن هناك رغبة دائمة من جانب اللاعبات والجهاز الفني للتتويج بالألقاب والوصول إلى منصات التتويج.

واختتمت مريم حديثها بالتأكيد أن الأهلي قدم موسمًا استثنائيًّا، ويتطلع إلى تكرار حصد البطولات كل عام، مؤكدة أن الدوافع تختلف كل موسم وتدفع لاعبات الأهلي إلى حصد المزيد من البطولات.