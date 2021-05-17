إندونيسيا تبدأ حملة القطاع الخاص للتطعيم ضد كورونا في 18 مايو

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يبدأ برنامج القطاع الخاص للتطعيم ضد كورونا في إندونيسيا في 18 مايو، حسبما قال روزان بيركاسا روسلاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية المعروفة باسم "كادين".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن روسلاني قال في رسالة نصية اليوم الاثنين إن الحملة سوف تبدأ بإعطاء 484 ألفا و400 جرعة من لقاحات سينوفارم الصينية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الحملة سوف تعطي الأولوية لقطاع التصنيع في 20 موقعا بأنحاء منطقة جاكرتا الكبرى.

ووفقا لتقديرات كادين، سوف يتم تطعيم 20 إلى 26 مليون عامل من العاملين في أكثر من 20 ألف شركة مسجلة بالفعل في البرنامج.