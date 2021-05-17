 إندونيسيا تبدأ حملة القطاع الخاص للتطعيم ضد كورونا في 18 مايو - بوابة الشروق
الإثنين 17 مايو 2021 1:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

إندونيسيا تبدأ حملة القطاع الخاص للتطعيم ضد كورونا في 18 مايو

جاكرتا (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 12:21 م | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 12:21 م

يبدأ برنامج القطاع الخاص للتطعيم ضد كورونا في إندونيسيا في 18 مايو، حسبما قال روزان بيركاسا روسلاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية المعروفة باسم "كادين".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن روسلاني قال في رسالة نصية اليوم الاثنين إن الحملة سوف تبدأ بإعطاء 484 ألفا و400 جرعة من لقاحات سينوفارم الصينية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الحملة سوف تعطي الأولوية لقطاع التصنيع في 20 موقعا بأنحاء منطقة جاكرتا الكبرى.

ووفقا لتقديرات كادين، سوف يتم تطعيم 20 إلى 26 مليون عامل من العاملين في أكثر من 20 ألف شركة مسجلة بالفعل في البرنامج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك