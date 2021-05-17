يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الاثنين، نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما حالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 20

الاسكندرية 26 19

وادى النطرون 32 18

طنطا 32 20

شبين الكوم 32 20

دمنهور 30 19

بلطيم 30 17

مطروح 24 19

السلوم 23 18

سيوة 31 18

بورسعيد 26 21

دمياط 25 20

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 21

الاسماعيلية 30 20

السويس 31 21

العريش 24 19

رفح 24 19

رأس سدر 30 21

نخل 31 17

نويبع 31 23

طابا 30 21

كاترين 28 18

الطور 37 22

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 34 21

بنى سويف 33 21

المنيا 33 23

أسيوط 34 23

سوهاج 39 24

قنا 40 24

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

ادفو 41 26

أبوسمبل 40 24

الوادى الجديد 41 20

شلاتين 38 25

ابو رماد 38 24

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 25