المفوضية الأوروبية: انخفاض معدلات الزواج وتضاعف حالات الطلاق داخل الاتحاد الأوروبي

أظهرت أرقام مكتب "يورو ستات" (Euro stat) للإحصائيات التابع للمفوضية الأوروبية أنه منذ عام 1964، انخفض معدل الزواج في الاتحاد الأوروبي من 8.0 لكل 1000 شخص إلى 3.2 في عام 2020، وفي الوقت نفسه، تضاعف معدل الطلاق؛ حيث ارتفع من 0.8 لكل 1000 شخص في عام 1964 إلى 1.6 في عام 2020.

وأفاد المكتب على موقع المفوضية الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بأنه "من المثير للاهتمام أيضا، انخفاض معدل الطلاق في العقد الماضي من 1.9 لكل 1000 شخص في عام 2010".

وأضاف المكتب أنه "في عام 2020، حدثت حوالي 1.4 مليون حالة زواج وما يقدر بنحو 0.7 مليون حالة طلاق في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما يمثل انخفاضًا من 1.9 مليون حالة زواج و 0.8 مليون حالة طلاق المقدرة في عام 2019، ويمكن أن يعزي الانخفاض غير المسبوق في حالات الزواج إلى حد ما إلى التدابير المتعلقة بالحد من انتشار كورونا".

وتابع أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لديها أكبر عدد من الزيجات مقارنة بالسكان كانت المجر (6.9 زيجات لكل 1000 شخص)، ولاتفيا (5.6) وليتوانيا (5.5). وفي المقابل، كانت أدنى معدلات الزواج حوالي حالتي زواج لكل 1000 نسمة، والتي تم الإبلاغ عنها في إيطاليا (1.6) والبرتغال (1.8) وإسبانيا وأيرلندا (كلاهما 1.9)".

وأوضح المكتب أنه "سُجلت أكبر الانخفاضات في معدلات الزواج في عام 2020 مقارنة بعام 2019 في مالطا (-3.1 زواج لكل 1000 شخص) ورومانيا (-2.4) وأيرلندا (-2.2)".

وأشار إلى أنه "في عام 2020، من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تم تسجيل أقل عدد من حالات الطلاق بالنسبة للسكان في مالطا (0.5 حالة طلاق لكل 1000 شخص)، تليها سلوفينيا (0.8).

وعلى النقيض من ذلك، تم تسجيل أعلى معدلات الطلاق في لاتفيا وليتوانيا والدنمارك (جميع حالات الطلاق 2.7 لكل 1000 شخص) والسويد (2.5) وفنلندا (2.4)".