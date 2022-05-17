روسيا: ندعم كوريا الشمالية في السيطرة على موجة كورونا الحالية

أعلنت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لمساعدة بيونج يانج، خلال الموجة الحالية من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت السفارة الروسية بحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية، أن بيونج يانج لم تعلق بعد على تلك التصريحات، مشيرة إلى أنه "تم تقديم المساعدة لأصدقائنا الكوريين في وقت مبكر منذ عامين ولم يتبع ذلك أي رد".

وذكرت السفارة أن النشرات اليومية في كوريا الشمالية لا تذكر بشكل مباشر أن المواطنين مرضى على وجه التحديد بفيروس كوفيد -19 لكنها تذكر فقط أن المرضى يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة.

وأضافت أنه فيما يتعلق بتقارير وسائل الإعلام الغربية بأعداد الحالات في كوريا الشمالية قد تجاوز المليون، فإن العدد الإجمالي للمرضى الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة حتى أمس، بلغ 1.483 مليون بما في ذلك أكثر من 269 ألف شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 56 حالة وفاة.