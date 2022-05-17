وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون تقديم مساعدات بالمليارات لأوكرانيا

تناقشت الدول الصناعية السبع الكبرى بشأن تقديم مساعدات بمليارات اليورو لأوكرانيا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في وزارة المالية الألمانية اليوم الثلاثاء أنه خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع المقرر عقده هذا الأسبوع في مدينة بيترسبرج الألمانية بالقرب من بون، يعتزم الوزراء تمهيد الطريق لدعم ميزانية البلد الذي تستنفده الحرب الروسية.

وبحسب المعلومات، طلبت أوكرانيا مساعدة بنحو خمسة مليارات يورو شهريا لمدة ثلاثة أشهر. وإجمالا يتعلق الأمر بمساعدات تبلغ حوالي 15 مليار يورو. وبعد الأشهر الثلاثة، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم.

ووفقا للمصادر في وزارة المالية الألمانية، أعلنت الولايات المتحدة بالفعل أنها ستجمع 5ر7 مليار دولار على المدى القصير. وتحاول دول مجموعة السبع الأخرى الآن تقديم تعهدات. وأشارت المصادر إلى أنه لم يتضح بعد إجمالي المبلغ الذي يمكن جمعه، موضحة أن الأمر يتطلب تحركا قويا.

وتحتاج أوكرانيا إلى المال لدفع معاشات التقاعد ورواتب موظفي الحكومة، على سبيل المثال. ومن الأمور المثيرة للجدل ما إذا كان سيُجرى تقديم المبلغ بالكامل كمنحة أو تحديد جزء منه كقرض، أي ما إذا كان سيتعين على أوكرانيا سداد شيء ما.

وإلى جانب ألمانيا، تضم مجموعة السبع الولايات المتحدة، وبريطانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا وكندا.