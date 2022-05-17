القضاء العسكري في تونس يصدر أحكاما بسجن 4 نواب من ائتلاف الكرامة المعارض

قضت محكمة عسكرية في تونس، اليوم الثلاثاء، بسجن أربعة نواب في البرلمان المنحل عن "ائتلاف الكرامة" المحافظ بتهمة اثارة الفوضى والتهجم على عناصر من الأمن في حادثة شهدها مطار تونس قرطاج الدولي في مارس 2021.

ويلاحق النواب الأربعة من قبل القضاء العسكري منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان وسحب الحصانة البرلمانية عن نوابه في 25 يوليو الماضي.

وتعود الحادثة الى منتصف مارس عام 2021 عندما سعى النواب في المطار إلى التدخل بالقوة لفائدة مواطنة ملاحقة في قضية إرهابية بعد منعها من قبل الأمن من السفر إلى تركيا.

وشهد المطار حالة من الفوضى بسبب احتداد النزاع بين النواب وممثلين عن نقابات أمنية.

وأفاد العضو في هيئة الدفاع والنائب في البرلمان المنحل سمير ديلو بصدور أحكام بسجن النواب سيف الدين مخلوف 5 أشهر، ونضال سعودي 5 أشهر، ومحمد العفاس 3 أشهر، وماهر زيد 3 أشهر، والمحامي مهدي زقروبة 6 أشهر.

وصدر أيضا حكما إضافيا ضد سعودي بشهرين سجنا من أجل التهديد بالعنف على موظف عمومي، وثلاثة أشهر ضد زقروبة من أجل الاعتداء بالعنف على موظف حكومي.

وصدر حكما بسجن مواطن قام بتصوير الأحداث بمدة ثلاثة أشهر فيما أخلي سبيل النائب عن الائتلاف عبد اللطيف العلوي.

ويمكن للنواب الطعن بالاستئناف ضد هذه الأحكام.

ويعد ائتلاف الكرامة أحد أبرز المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيد حيث يتهمه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتغيير نظام الحكم وتعزيز سلطاته.

وانتقد بيان صدر عن رئاسة البرلمان المنحل حمل توقيع رئيسه راشد الغنوشي، الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري ووصفها بـ"الجائرة"، مضيفا أنها تعد "دليلا آخر يضاف إلى كُل الأدلة السابقة والتي جاءت لتكرس أساليب الديكتاتورية التي لَفظها الشعب".