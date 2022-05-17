الولايات المتحدة تخفف قيود السفر المفروضة على كوبا

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الاثنين أن الولايات المتحدة ستخفف القيود المفروضة على السفر إلى كوبا.

ومن بين أمور أخرى، سيتم تعزيز الخدمات القنصلية ومعالجة التأشيرات في السفارة الأمريكية في هافانا مرة أخرى للسماح لمزيد من الكوبيين بدخول الولايات المتحدة لرؤية أقاربهم.

وسيتم رفع الحد الأعلى المطبق سابقا لتحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى الأقارب في كوبا.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة طفيفة في السفر بين البلدين.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتاح للقطاع الخاص الكوبي إمكانية أفضل للوصول إلى خدمات الإنترنت الأمريكية ومنصات التجارة الإلكترونية.

ووصفت وزارة الخارجية الكوبية في بيان القرار بأنه "خطوة محدودة في الاتجاه الصحيح".

وقالت الوزارة في هافانا: "لكن هذا لم يغير شيئا بشأن الحظر الأمريكي المفروض على كوبا أو إجراءات الحصار الاقتصادي المركزية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وفي نهاية نيسان/أبريل، أجرت الولايات المتحدة وكوبا محادثات مباشرة بشأن الهجرة على مستوى دبلوماسي رفيع للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

ونوقش، في جملة أمور، تنفيذ اتفاقات الهجرة القائمة.

وانتقدت وزارة الخارجية الكوبية، من بين أمور أخرى، عدم التزام الولايات المتحدة باتفاق ثنائي يضمن 20 ألف تأشيرة للكوبيين سنويا.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية إنه ينبغي الوصول إلى هذا الرقم في أقرب وقت ممكن.

وتراجعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الانفراج بين الولايات المتحدة وكوبا الذي جرى في عهد سلفه باراك أوباما.

وشدد ترامب العقوبات على كوبا، بما في ذلك حظر دخول الرئيس السابق راؤول كاسترو إلى الولايات المتحدة، والحد من التحويلات المالية إلى الجزيرة.