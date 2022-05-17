وزيرة دفاع النمسا: نلتزم بسياسة الحياد ولا علاقة لنا بطلب السويد وفنلندا الانضمام للناتو

أكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، التزام بلادها بسياسة الحياد، على الرغم من إعلان السويد وفنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت تانر، في تصريحات على هامش اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، اليوم الثلاثاء: "كل دولة تتخذ بمفردها القرار بشأن الانضمام الى حلف الناتو"، مشيرة إلى أن النمسا واضحة من الناحية الدستورية بأنها دولة محايدة، مضيفة "الحياد في قلب النمساويين".

وأشارت إلى وجود مناقشات حاليا في البرلمان حول مدى الالتزام بالحياد في ظل أزمة حرب أوكرانيا الراهنة.

ومن جهته، أكد الرئيس الجديد للجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي روبرت بريجر، وهو نمساوي الجنسية، أن جيش بلاده يتعامل مع الحياد بشكل بناء من خلال الدخول في العديد من الشراكات والتعاون مع الدول الأخرى.

وأضاف أن النمسا لديها حياد عسكري، لكنها شريك سياسي في الدفاع عن قيم المجتمع الغربي، منوها بتقديم بلاده مساهمات قيمة في مجال إدارة الأزمات.