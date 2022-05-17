 الشركات المنتجة ترفع أسعار الزيوت والسمن النباتي إلى ما يصل لـ9 جنيهات - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 مايو 2022 3:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

الشركات المنتجة ترفع أسعار الزيوت والسمن النباتي إلى ما يصل لـ9 جنيهات

محمد فوزي:
نشر في: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 3:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 مايو 2022 - 3:26 م

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية وبالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إن شركات الزيوت والسمن النباتي رفعت الأسعار بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 9 جنيهات للعبوات ذات السعة 800 مللي.

وأضاف، في بيان له اليوم، أن الشركات رفعت سعر زيت الذرة من 38 إلى 47 جنيها للتر، وارتفعت السمن النباتي 800 ميللي من 30 إلى 36 جنيها للعبوة، حيث تم تطبيق زيادة أسعار الزيوت والسمن النباتي اعتبارا من السبت الماضي.

وأضاف أن الدولة توفر منافذ في الأسواق بأسعار مخفضة بكثير عن أسعار السوق الحر، وانتظام عمل معارض سلعية مخفضة مثل مبادرة "كلنا واحد" ومنافذ القوات المسلحة التي تعرض السلع بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الحر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك