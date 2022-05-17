الشركات المنتجة ترفع أسعار الزيوت والسمن النباتي إلى ما يصل لـ9 جنيهات

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية وبالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إن شركات الزيوت والسمن النباتي رفعت الأسعار بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 9 جنيهات للعبوات ذات السعة 800 مللي.

وأضاف، في بيان له اليوم، أن الشركات رفعت سعر زيت الذرة من 38 إلى 47 جنيها للتر، وارتفعت السمن النباتي 800 ميللي من 30 إلى 36 جنيها للعبوة، حيث تم تطبيق زيادة أسعار الزيوت والسمن النباتي اعتبارا من السبت الماضي.

وأضاف أن الدولة توفر منافذ في الأسواق بأسعار مخفضة بكثير عن أسعار السوق الحر، وانتظام عمل معارض سلعية مخفضة مثل مبادرة "كلنا واحد" ومنافذ القوات المسلحة التي تعرض السلع بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق الحر.