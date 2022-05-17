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سادت حالة من الذعر والغضب، بين أهالي قويسنا في المنوفية عقب مقتل شاب علي يد اثنين من الأشقاء خلال فترة الظهيرة ووسط المارة.

وأكد شهود عيان، أنهم فوجئوا أثناء ووقوف الشاب محمد ممدوح في الشارع العمومي بتقاطع شارع الجيش مع شارع عزيز فهمي بقيام أحد الباعة بإطلاق طلقات نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته عليه، كما انهال عليه شقيقه بعصا خشبية عقب سقوطه على الأرض بالطلقات النارية.

وأضافوا أن حالة من الذعر انتابت الأهالي وسط صرخات الجميع بينما هرب الشقيقان المتهمان وسط الجميع.

وتابع أحد أصدقاء الضحية، أن خلاف سابق نشب منذ شهرين بين المجني عليه محمد وبائع في الشارع العمومي بقويسنا انتهت بتحرير كل منهما محضر بقسم الشرطة وكان هناك محاولات للصلح بينهما.

وأوضح أن صديقهم محمد المجني عليه اعتاد الجلوس في هذا المكان مما أدى إلي تربص الجاني به حيث قام بإطلاق النيران عليه وسط الجميع مما أدى إلي سقوطه قتيلا.

وأشار إلي أن صديقه شابا في بداية حياته وكان يستعد للزواج عقب عيد الأضحي حيث كان خاطبا ويستعد للزفاف.

وكانت قوات أمن المنوفية تمكنت من ضبط المتهمين بقتل شاب بطلقات نارية في شارع عمومي أمام المارة بمدينة قويسنا كما أنهالوا عليه بالضرب بشومة.

وأظهرت كاميرات المراقبة فيديو يوثق مقتل شاب بمدينة قويسنا علي يد اثنين من الأشقاء بطلقات نارية وسط المارة وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

حيث تبين قيام شاب بإطلاق الطلقات النارية علي شاب وسط المارة فسقط قتيل كما تعدى عليه شقيقه بالضرب بعصا خشبية وسط حالة من الخوف بين المارة.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمقتل شاب في عز الظهيره بالشارع العمومي بالمدينة بطلقات نارية وسط حالة من الذعر بين الجميع.

بالانتقال تبين مقتل الشاب محمد ممدوح جمال بطلقات نارية أودت بحياته في الحال وتبين أن وراء الواقعة صاحب محل يدعي " ا.ع" حيث أطلق النيران عليه وسط المارة بأربع طلقات خرطوش أردته قتيل في الحال وفر هاربا كما قام شقيق المتهم بضربه علي رأسه وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.