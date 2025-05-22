الحكم بإعدام أحد رجال حقبة صدام لارتكابه جرائم قتل طالت 198 عراقيا

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا ، اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق أحد "أزلام" النظام السابق المدان خير الله حمادي عبد جارو عن جريمة ارتكابه جرائم قتل بحق 198 شخصا من أهالي بلد عام 1981 والمشاركة في تنفيذ عمليات الاعدام بحق المواطنين وإخفاء جثثهم عن طريق المقابر الجماعية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق ، في بيان صحفي اليوم ، أن "المجرم شغل منصب مدير أمن قضاء بلد في محافظة صلاح الدين وشغل مناصب عدة في محافظات مختلفة قبل 2003 وشارك باعتقال وقتل مواطنين من أهالي قضاء بلد بتهمة الإنتماء إلى حزب الدعوة الاسلامية إضافة إلى المقابر الجماعية أثناء فترة عمله في الأجهزة القمعية آنذاك".

وطبقا للبيان ، صدر الحكم بحقه وفقا لأحكام قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وقانون العقوبات لسنة 1969 .