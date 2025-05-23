مدرب كرواتيا: مودريتش بإمكانه مساعدتنا على الفوز بكأس العالم 2026

أكد زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا اليوم الخميس ثقته في قدرة لوكا مودريتش على مساعدة الفريق كقائد في الفوز بمونديال 2026، رغم اعتزال اللاعب في صفوف ريال مدريد.

وقال داليتش "ندعمه جميعا في المرحلة الجديدة من مسيرته الكروية، أيا ما كان لوكا سيختار"، في تصريحات أوردتها شبكة (سبورتسكه نوفوستي) الرياضية من زغرب.

كما قال المدرب إنه يرى مودريتش "قائدا للمنتخب في الفترة المقبلة، حتى المونديال، واعتقد أننا سنفوز به معا"، مضيفا أن لوكا "واحد من أروع القصص في تاريخ كرة القدم".

وأبرز المدرب أن إنجازات اللاعب المخضرم لا تقتصر فقط على حصد الألقاب بل اكتساب احترام زملاءه ومدربيه ومنافسيه والجمهور في جميع أنحاء العالم، والحصول على الإشادة والإعجاب بعمله وشخصيته وطبعه.

وأضاف "موهبته الكروية استثنائية، لكن شغفه بكرة القدم والفوز، ورغبته في التضحية من أجل الفريق، ورؤيته، وطريقة تفكيره، تجعله فائزا بالكرة الذهبية وأحد ألمع الأسماء في كرة القدم العالمية".

ويستهل منتخب كرواتيا مشوار التأهل للمونديال بمواجهة جبل طارق في 30 من الشهر الجاري، ثم البرتغال في السادس من يونيو/حزيران المقبل، وبعدها بثلاثة أيام يلاقي جمهورية التشيك.