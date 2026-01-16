مسؤول بالرئاسة الفلسطينية يشكر مصر على دورها في ترسيخ وقف إطلاق النار بغزة

أعرب مأمون سويدان، المحافظ بديوان عام الرئاسة الفلسطينية، عن شكره وتقديره لمصر، رئيسًا وشعبًا وحكومة، على جهودها الكبيرة في دعم استقرار قطاع غزة وضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال "سويدان" خلال لقاء عبر برنامج "العالم غدًا" على القناة الأولى، أمس الخميس، إن جهود مصر تأتي في إطار الضغط على حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف لمنع التهرب من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، مؤكّدًا على أن مصر لعبت دورًا مهمًا في ترسيخ وقف إطلاق النار.

ولفت إلى استمرار المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرًا إلى استمرار التضييق على وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الخيام والمواد الغذائية والإمدادات الطبية، وأن الوضع الإنساني في غزة ما زال حرجًا، حيث سقط أكثر من 400 شهيد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إضافة إلى أكثر من ألف جريح سقطوا.

ولفت إلى عدم وفاء الجانب الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من إعادة بناء البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق، مضيفًا أن هناك خطط لليمين الإسرائيلي لمواصلة الهجمات، وأن اتفاق وقف إطلاق يأتي في سياق منعه.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن دخول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة مرحلة متقدمة، مع تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق المرحلة الثانية التي تشمل تشكيل لجنة تكنوقراطية فلسطينية لإدارة القطاع برئاسة علي شعث، ونزع السلاح، وإعادة الإعمار.