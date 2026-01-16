ترامب: اللقاء مع زعيمة المعارضة الفنزويلية شرف عظيم وجائزة نوبل لا يمكن نقلها

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، في أول لقاء بينهما منذ اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



ووصلت ماتشادو (58 عاما) إلى البيت الأبيض قرابة الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي، وغادرت بعد ساعة ونصف تقريبا. وعُقد اللقاء بعيدا عن الأضواء ووسائل الإعلام، حيث صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن ترامب "يتطلع" إلى هذا اللقاء، واصفة ماتشادو بأنها "تمثل صوتا رائعا وشجاعا لكثيرين من شعب فنزويلا".

يأتي هذا اللقاء في ظل تحول استراتيجي لواشنطن، إذ كان أعلن ترامب سابقا أن ماتشادو "لا تحظى بدعم شعبي"، ودعم بدلا منها ديلسي رودريغيز التي تولت الرئاسة بالوكالة. وأكد ترامب مؤخرا أن لديه "تفاهما جيدا" مع السلطات الجديدة في كراكاس.

وفي محاولة للتقارب، عرضت ماتشادو على ترامب "تشارك" جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها. وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" إنه سمع أنها "تريد" منحه الجائزة، واصفا ذلك بأنه "شرف عظيم".

لكن معهد نوبل النرويجي رد عبر منصة "إكس" بأن "الجائزة لا يمكن نقلها أو مشاركتها أو إلغاؤها بمجرد منحها"، مؤكدا أن "القرار نهائي ولا رجعة فيه".