زعيمة المعارضة الفنزويلية تقدم جائزة نوبل للسلام إلى ترامب

قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو يوم الخميس إنها قدمت ميدالية جائزة نوبل للسلام التي فازت بها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديرا لالتزامه تجاه بلادها.



وصفت زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، لقاءها مع ترامب يوم الخميس بأنه "تاريخي" و"استثنائي".

وقالت ماتشادو: "إن ما يحدث في هذه اللحظة تاريخي، ليس فقط بالنسبة لمستقبل فنزويلا، ولكن بالنسبة لمستقبل الحرية في العالم".

وأضافت ماتشادو، أن إدارة ترامب تفهم الحاجة إلى إعادة بناء المؤسسات، وحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وإلى "عملية انتخابية جديدة وحقيقية" لتشجيع الفنزويليين على العودة إلى بلادهم.