بولونيا يفوز على فيرونا في الدوري الإيطالي

تغلب نادي بولونيا على مضيفه، فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، لحساب منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وبادر جيفت أوربان بالتسجيل لمصلحة فيرونا في الدقيقة 13، لكن سرعان ما تعادل ريكاردو أورسوليني لبولونيا في الدقيقة 21، فيما أضاف ينز أودجارد الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 29.

وأضاف سانتياجو كاسترو الهدف الثالث لبولونيا في الدقيقة 43، بينما أحرز فيرونا الهدف الثاني بنيران صديقة، عن طريق ريمو فريلير في الدقيقة 71.

وحاول فيرونا اقتناص هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى، ليتلقى خسارة جديدة في مسيرته بالبطولة الموسم الجاري.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد بولونيا، الذي حقق فوزه الثامن الموسم الجاري مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، إلى 30 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد بولونيا، الذي تكبد خسارته الـ11 في المسابقة خلال الموسم الجاري، عند 13 نقطة، بالمركز الأخير.