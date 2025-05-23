 ميلنر: من الصعب تجاهل أرقام محمد صلاح المذهلة في الموسم الحالي - بوابة الشروق
الجمعة 23 مايو 2025 1:33 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

ميلنر: من الصعب تجاهل أرقام محمد صلاح المذهلة في الموسم الحالي

الشروق
نشر في: الجمعة 23 مايو 2025 - 12:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 مايو 2025 - 12:17 ص

أبدى جيمس ميلنر، لاعب ليفربول السابق، سعادته البالغة بصداقة محمد صلاح، لاعب الريدز الحالي.

وقال ميلنز في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو": "أعتقد أنه من الصعب تجاهل محمد صلاح، الجميع يعلم أن أرقامه مذهلة، وأنا محظوظ باللعب معه ورؤية معدل عمله، ومدى اهتمامه بنفسه، ومدى اجتهاده في صالة الألعاب الرياضية".

وأضاف: "إنه لاعب رائع يُقدم أداءً جيدًا للفريق، وثقته بنفسه لا تُصدق، أمام المرمى، كان صلاح رائعًا في بعض أهدافه، لكنه كان زميلًا رائعًا في الفريق أيضًا".

وواصل ميلنر: "كان صلاح يسأل دائمًا ولم يخشَ أبدًا ذلك، وكان يسعى للتطوير من نفسه".

وتابع: "أجرينا نقاشات عديدة حول ركلات الجزاء، وكان يطلب النصيحة دائمًا، ثم يُقيّمها بنفسه ويقول: (أجل، أوافق على ذلك. لا، لا أوافق).

وأنهى: "أنا متأكد من أنه تواصل مع العديد من اللاعبين، كيف يمكنه التحسن والقيام بالأشياء".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك