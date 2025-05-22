فرنسا تستدعى سفير إسرائيل على خلفية إطلاق النار على وفد دبلوماسي دولي في جنين

استدعت فرنسا السفير الإسرائيلي لديها، اليوم الخميس، إثر حادثة إطلاق نار من قبل جنود إسرائيليين على وفد دبلوماسي دولي في جنين، فيما طالبت الخارجية الفرنسية وقف العمليات العسكرية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ووصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو الأربعاء، الحادثة بأنها "غير مقبولة"، وأكد دعم فرنسا للعمل الدبلوماسي في الظروف الصعبة التي يواجهها الممثلون الأجانب في الأراضي الفلسطينية.

وفي بيان رسمي، نقلته شبكة يورو نيوز اليوم ، أكدت الخارجية الفرنسية مطالبتها حكومة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون تعطيل. كما حذّرت من اتخاذ "إجراءات ملموسة وحتى عقوبات" في حال استمرار التصعيد واستمرار منع دخول المساعدات.

وأعربت فرنسا عن دعمها لجهود الوساطة الأمريكية-المصرية-القطرية الرامية إلى التهدئة في قطاع غزة، وشددت على رفضها القاطع لأي اتهامات بالتسامح مع معاداة السامية، مؤكدةً أن بلادها تدين أي حوادث من هذا النوع، بما في ذلك الحادث الذي أدى إلى مقتل موظفين إثنين بسفارة إسرائيل في واشنطن.