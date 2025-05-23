ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 33

اختتمت مساء الخميس 22 مايو منافسات الجولة 33، قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، بثلاث مباريات حاسمة أثرت على ترتيب الأندية في المسابقة.

وحقق الاتفاق انتصارًا دراماتيكيًا على مضيفه الأهلي بنتيجة 3-1، بعدما قلب تأخره بهدف مبكر إلى فوز ثمين في الدقائق الأخيرة.

وبهذا الانتصار، رفع الاتفاق رصيده إلى 47 نقطة ليستقر في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 54 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، نجح الفتح في تحقيق فوز صعب على ضمك بنتيجة 1-0، ليضمن بقاءه رسميًا في دوري المحترفين.

ورفع الفتح رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما بقي ضمك على 35 نقطة في المركز الرابع عشر، علماً أن الأخير ضمن بقاءه مسبقًا بعد تعادله مع الاتفاق في الجولة الماضية.

وفي مواجهة حاسمة، فاز الأخدود على الرائد بنتيجة 1-0، ليحافظ على آماله في البقاء برصيد 31 نقطة في المركز السادس عشر.

بينما يستمر الرائد في تذيل الترتيب برصيد 21 نقطة، بعد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى قبل جولتين.