مطار القاهرة يدشن 10 مسارات مخصصة للأشقاء الأفارقة استعدادا ليوم إفريقيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، وفدًا دبلوماسيًا رفيع المستوى من سفراء الدول الإفريقية، وذلك ضمن استعدادات مصر للاحتفال بيوم إفريقيا الموافق 25 مايو من كل عام، والذي يخلد ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963.

وضم الوفد سفراء دول: الكاميرون (عميد السفراء الأفارقة)، الجابون، زامبيا، زيمبابوي، سيراليون، جزر القمر، ناميبيا، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، إلى جانب ممثلين عن الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية، والسفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية المصرية.

وأكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الشركة أصدرت توجيهات واضحة لتحسين تجربة السفر لمواطني الدول الإفريقية، من خلال تخصيص مسارات خاصة بمطار القاهرة الدولي، وإنشاء ممرات منفصلة للجوازات لتسهيل حركة الدخول والخروج، بما يعكس التزام مصر بدعم التكامل الإفريقي.

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة ميدانية داخل مبنى الركاب رقم 3، لتفقد المسارات الجديدة المخصصة للأشقاء الأفارقة، والاطلاع على التجهيزات والإجراءات المعتمدة لتيسير تجربتهم في المطار.

ومن جانبه، صرح المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأنه تم تخصيص 10 مسارات في صالات السفر والوصول موزعة على مختلف مباني المطار، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين الأفارقة وتأكيد التزام المطار بتقديم تجربة سفر ميسرة ومتميزة.