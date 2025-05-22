نتنياهو لقادة الغرب: أنتم على الجانب الخطأ من الإنسانية لدعمكم دولة فلسطينية ومكافأة حماس

هاجم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي الوزراء البريطاني والكندي، وذلك على خلفية إعلانهم الاعتراف بدولة فلسطينية والتهديدات بفرض عقوبات على حكومته.

وقال في كلمة متلفزة، مساء الخميس : «أقول للرئيس ماكرون ورئيس الوزراء كارني ورئيس الوزراء ستارمر: عندما يشكركم القتلة وقاتلو الأطفال والخاطفون، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة، أنت على الجانب الخطأ من الإنسانية وأنت على الجانب الخطأ من التاريخ»، في إشارة إلى شكر حماس للدول الثلاث على موقفهما من المطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية.

واعتبر أن «هؤلاء القادة قد يظنون أنهم يدفعون السلام، لكنهم ليسوا كذلك؛ إنهم يكافئون حماس على مواصلة القتال إلى الأبد، ويمنحونها الأمل في إقامة دولة فلسطينية ثانية، والتي ستسعى حماس من خلالها مجددًا إلى تدمير الدولة اليهودية».

وزعم: «تذكروا، لن تكون دولة خالية من حماس، عندما تُقام دولة فلسطينية، رأينا المتطرفين يسيطرون عليها، ترسلهم إيران فيستولون عليها، لذا لا تُلق علينا هذا الكلام: ستكون دولة فلسطينية مسالمة؛ لن تكون كذلك».

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، رفض نتنياهو، الاتهامات الموجهة لإسرائيل بتجويع الأطفال الفلسطينيين، زاعما بأنها من «دعاية حماس».

وانتقد تصريح مسئول كبير في الأمم المتحدة حول وفاة 14 ألف رضيع فلسطيني، معتبرا أن «العديد من المؤسسات الدولية تتواطأ في نشر هذه الكذبة، التي كررتها الصحافة وصدقها وأدت إلى مقتل زوجين في واشنطن».

وادعى نتنياهو أن «منذ السابع من أكتوبر، أرسلت إسرائيل 92 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة 1.8 مليون طن من المساعدات - ما يكفي من الغذاء لإطعام جميع سكان غزة؛ لكن سرقتها حماس، وأخذوا جزءًا كبيرًا منها لأنفسهم، وباعوا الباقي بأسعار باهظة للشعب الفلسطيني».

وأعلن عن آلية جديدة لتوزيع المساعدات بالتشاور مع الولايات المتحدة يجري من خلالها توزع الشركات الأمريكية الغذاء مباشرة على العائلات الفلسطينية، في مناطق آمنة يحرسها الجيش الإسرائيلي بهدف تدمير حماس، مع تمكين وصول المساعدات إلى السكان المدنيين.

واختتم: «في هذه الأثناء، سمحنا للشاحنات بالدخول إلى غزة لتلبية الاحتياجات العاجلة، بالأمس، أعتقد أن 100، بل أكثر، دخلت، وسيصل المزيد اليوم، ونعتزم إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة، سينتقل إليها السكان الفلسطينيون حفاظا على سلامتهم، بينما نواصل القتال في مناطق أخرى، ونتلقى هناك المساعدات الإنسانية دون تدخل حماس».

Amr